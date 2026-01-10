タレントで歌手の円広志（72）が、10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、最愛の妻とのエピソードを語った。相手は高校時代の同級生で、大学卒業後すぐに結婚したという。「好きになってなあ…。好きで好きでたまらんかったんよ。この人だけで良かったんよ。バンドやってても、他の女に興味ない。この人しかおらんかった」。溺愛ぶりを明かした。プロポーズについても明かした。「八尾の国道沿いに