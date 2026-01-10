松戸競輪場のF2ミッドナイト「オッズパーク杯」が11日、開幕する。10日は前検が行われた。地元の重鎮、61歳の宮倉勇が元気な姿を見せた。新年も元日に京王閣ミッドナイトで、すでに白星をマークしている。還暦レーサーに衰えは見られない。「地元3割増し、いや5割増しくらいでいこうか。今年は一戦一戦、悔いのないように走るだけ。練習の成果を出せるように。それに、ファンの方は車券を買ってくれている。どんな展開になっ