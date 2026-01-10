パパの車の音が聞こえると、玄関でスタンバイする犬…あまりにも尊い「後ろ姿」と再会の瞬間が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で21万7000回再生を突破し、「パパ、絶対嬉しいはず」「超かわいい」といったコメントが寄せられています。 【動画：パパの車の音が聞こえると、玄関でスタンバイする犬→あまりにも尊い『後ろ姿』と再会の瞬間】 パパが帰ってきた Instagramアカウント「mame_tama_himari」