『犬の十戒』とは？ 『犬の十戒』（The Ten Commandments of Dog Ownership）は、作者不詳のまま世界中に広まった英文の短編詩です。犬の目線で飼い主に対する10の願いが綴られており、日本では、映画『犬と私の10の約束』のモチーフになっています。 この詩が世界中の愛犬家たちから共感を得ているのは、言葉を話せない犬の切実な願いを見事に代弁しているからでしょう。『犬の十戒』と向き合うことは、愛犬の気持ちを