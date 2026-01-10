スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線を増便する。運航日は3月9日から28日にかけての計40便。機材はボーイング737-800型機を使用する。航空券の販売は1月9日午後3時から開始している。■ダイヤIJ837東京/成田（17：35）〜札幌/千歳（19：20）／3月9日〜28日IJ838札幌/千歳（20：05）〜東京/成田（21：50）／3月9日〜28日