水戸ホーリーホックは10日、2025シーズン限りでFC今治を退団したDFダニーロの加入を発表した。ダニーロは1997年3月27日生まれの現在28歳。母国ブラジルで各クラブを渡り歩いた後、2025年に今治へ完全移籍加入した。2025明治安田J2リーグでは33試合のピッチに立ち、J2初挑戦ながら11位に入った今治をセンターバックとして支えた。シーズン終了後の昨年12月23日、契約満了に伴い、同シーズン限りでクラブを離れることが発表され