JR西日本は、中国地方で大雪が見込まれるとして、芸備線の備後落合駅から三次駅間の上下線で11日の始発から終日運転を見合わせると発表しました。また、中国地方整備局は、山陽自動車道の高屋JCT～広島ICと広島高速1号線で、予防的通行止めを行う可能性があるとしています。外出の際には、燃料を満タンにしておくことや、冬用タイヤの装着、チェーン、スコップなど冬用装備の携行を呼びかけています。【2026年1月10日