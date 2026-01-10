俳優の窪田正孝さんは1月9日、自身のInstagramを更新。白タンクトップ姿のオフショットを披露しました。【写真】窪田正孝、白タンク姿で筋肉美を披露！「凄い細マッチョ」「筋肉も美しー」窪田さんは4枚の写真を投稿。高層ビルの一室で撮影したオフショットでは、白いタンクトップとデニムを合わせたスタイルでリラックスした様子を見せる窪田さんですが、足の長さと肩や腕の筋肉美が際立っています。コメントでは「はぁぁ〜 素敵