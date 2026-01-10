新しい年が明け、春からの新生活に向けて引越し先を検討し始める人が増える時期となりました。住まい探しにおいて利便性はもちろん大切ですが、毎日を安心して過ごすための「地域の安全性」は外せない条件の一つです。All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「愛媛県の自治体」ランキングの結果をご紹介