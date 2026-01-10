【ハノイ＝井戸田崇志】ホンダは１０日、ベトナムで６月に新型電動二輪「ＵＣ３」を発売すると発表した。ベトナム政府は７月以降、首都ハノイ中心部でガソリン二輪の走行を段階的に禁止する方針だ。ホンダは電動二輪の品ぞろえを拡充し、「二輪大国」のベトナム市場で８割に達するシェア（占有率）維持を狙う。ＵＣ３は１回の充電で約１２０キロ・メートル走り、走行性能は排気量１１０ｃｃのガソリン車の二輪に相当するという