全日本空輸（ANA）は10日、「スター・ウォーズ」とのコラボレーション企画「ANA STAR WARS PROJECT」のファイナル・イベントを開催した。【画像】アンソニー・ダニエルズが書き込んだサイン会場となったのは、普段は関係者以外立ち入ることのできないANAの格納庫。前日9日にラストフライトを終えた、特別塗装機「C-3PO ANA JET（機体記号：JA743A）」を間近で見学できる特別イベントで、ANAマイレージクラブ会員を対象とした40