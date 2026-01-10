【北京共同】中国外務省は10日、王毅外相が訪問先のタンザニアでコンボ外相と9日に会談したと発表した。両国関係の発展や協力の深化で一致した。王氏はタンザニア訪問前にソマリアを訪れるとみられたが、在ソマリア中国大使館は10日の発表で「（王氏の）訪問予定が変更になった」と明らかにした。詳しい理由などは不明。王氏は、中国の支援で1970年代に建設されたタンザニアとザンビアを結ぶ鉄道の活性化などを通じ、タンザニ