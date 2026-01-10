新年を祝うフランス伝統の菓子に日本の味「あんこ」が合体。首都パリでは、日仏の伝統が融合した味が広がりを見せています。「ガレット・デ・ロワ」アーモンドクリームを生地の中に入れて焼かれたパイの一つで、フランスでは新年を祝う伝統菓子として知られています。この「ガレット・デ・ロワ」の中にあんこをいれた「あんこガレット」が美食の国フランスのパリにある複数の店舗などで販売されるなどじわり広がりをみせています。