チームの再建を託された湘南の長沢監督＝平塚市内Ｊ２湘南は１０日、平塚市内で新体制を発表した。９年ぶりにＪ２に降格したチームの再建に向け今年から指揮を取る長沢徹監督（５７）は「目指すは頂点。付随して昇格する。それが私の信念だ」と決意を表明。湘南で６年目の池田昌生は「今年は覚悟が違うというところを見せたい」と力強く語り、Ｊ１復帰を誓う。今年前半はシーズンの春秋制への移行を控えた特別大会が開催