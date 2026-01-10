フェイエノールトに所属するサッカー日本代表ＦＷ上田綺世と妻でモデルの由布（ゆふ）菜月が１０日にそれぞれの自身のインスタグラムを更新し、由布の第１子妊娠を報告した。由布は「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表し、上田と手をつないだ２ショットを披露。ふっくらしたお腹も見える。「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過