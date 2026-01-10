女子ゴルフの菅楓華が１０日、自身のインスタグラムを更新。「日章学園中学校で成人式を迎えることができました！！２０年間支えてくれた両親に感謝の気持ちでいっぱいです」と記し、晴れ着姿の写真を投稿した。「これからいろいろなことに挑戦し進化できるようにがんばります」と今後の抱負を記した菅は「青が大好きなので青メインの着物にしてみました♥♡」と説明。青や薄い紫で大柄な花柄が描かれたモダンであり