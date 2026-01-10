親族の不幸は悲しいものです。そんな悲しみのなか、親族が亡くなった後に金銭や生活に関する問題が浮上し、家族関係を揺るがすことも少なくありません。今回の投稿者さんのご家庭も、義父の死去に伴って「ニートの義姉の扶養」という重すぎる問題に直面しています。『ニートの義姉がいます。義父が亡くなり、同居するか遺産を分けるかを求められています』投稿者さんにはいわゆるニートの義姉がいます。無理なく働けるはずなのに、