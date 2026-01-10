フリーエージェント（FA）権を行使して西武入りした桑原将志外野手（32）の人的補償としてDeNAへの移籍が決まった古市尊捕手（23）が10日、埼玉・所沢市の球団施設を訪れた。新人合同自主トレを視察していた西口文也監督（53）やコーチ陣、スタッフ、球団関係者らと握手。別れの挨拶を交わした。古市は「いろんな方から『こっちとしても（移籍してしまって）痛い』ということを言っていただいて、非常に嬉しかったです。ほか