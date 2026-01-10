1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』でMCを務めたムン・ガヨンが圧巻のスタイルと美貌で会場を沸かせた。【映像】脚が長すぎる！人気女優の圧巻スタイル（1時間49分頃〜）ムン・ガヨンは韓国の女優で、ドラマ『女神降臨』の出演で大ブレイク。近年ではドラマ『あいつは黒炎竜』や映画『もしも私たち』での好演も話題になっている。なお、昨年放送されたバンドオーディション番組『STEAL HEART CL