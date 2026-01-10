和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」は2日目を終えた。二次予選6Rは車体故障が出るなど波乱のレースに。好位をキープした杉浦侑吾（30＝栃木）がバックですくわれながらも、二の脚で突っ込み、準決一番乗りを決めた。「何とか、脚だけでした。脚は大丈夫だが、走りが自在で“杉浦”になっている（苦笑い）」。なかなか難解だが、思い切りが悪いと感じているのだろう。「気持ちの面が