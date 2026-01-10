フジテレビ系「ミキティダイニング」が１０日に放送され、庄司智春（５０）、藤本美貴（４０）の夫妻がＭＣを務めた。この日は、なにわ男子・大西流星（２４）、平祐奈（２７）がゲスト出演。現在、２７歳の平は、藤本に「２７歳のときは何をされてましたか？」と質問。藤本は「私、１人目を産んでます。１人目を産んだのが２７歳」と振り返った。平が「ご結婚は何歳？」と聞くと、藤本は「２４歳」と笑顔。現在、２４歳の