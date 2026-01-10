台湾各メディアは１０日、米大リーグ、ジャイアンツの右腕・〓緂威投手（２７）がＷＢＣ代表を辞退したと報じた。〓緂威はメジャー２年目の昨季、８試合に登板。８月のナショナルズ戦でメジャー初勝利をマークした。７試合に先発し防御率６・３７、２勝４敗の成績だった。台湾メディア「ＴＳＮＡ」は蔡基昌・台湾野球協会（ＣＰＢＬ）会長の「決断を尊重し、支持します。どの選手にもキャリアプランはある」との