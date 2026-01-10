【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・水瀬いのりが、アーティストデビュー10周年を記念して昨年秋に開催したライブツアー「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」のBlu-rayを3月11日に発売することを発表した。「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」は、水瀬のアーティストデビュー10周年という大きな節目を記念して、7都市8公演にわたり開催されたアニバーサリーツ