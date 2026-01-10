俳優・川口春奈さん（30）が2025年12月31日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「こつこつと、ゆっくりと」川口さんは、「ありがとう、ばいばい、2025」といい、ドレス姿などを投稿。「またあしたから。こつこつと、ゆっくりと」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテがみえるベアトップの花柄のドレスを着用。ネックレスやブレスレットがキラリと光っていた。この投稿には、「ビジュ完璧