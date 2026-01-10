きょう10日午後、さつま町で火事があり、空き家や倉庫などが全焼しました。 は画像で掲載しています。 警察によりますと10日午後1時半ごろ、さつま町虎居の住人から「車庫が燃えている」と119番通報がありました。空き家1棟と隣接する倉庫など全焼・・・ 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で、販売店店員・宿里洋子さん（50）が所有する木造平屋の空き家1棟と、隣接する倉庫などあわせておよそ240平方メ