3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月5日（月）の放送では、ミセスにとっての新たなフェーズ、新章「フェーズ3」の幕開け、そして、2026年最初の放送ということで、番組恒例行事の「書き初め」を披露。三者三様の言葉に込められた、新年の抱負を語り合いました。