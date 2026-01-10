10日午前11時20分ごろ、秋田県美郷町の住宅で、この家に住む無職高橋邦夫さん（82）が落雪の下敷きになっているのを妻が見つけ、119番した。高橋さんは病院に搬送されたが死亡が確認された。県警大仙署によると、高橋さんは屋外で降雪の様子を確認していた。「ドサドサッ」という音に気付いた妻が、玄関脇で雪の下敷きになっている高橋さんを発見。署は高さ約6メートルの2階の屋根から落ちた雪に巻き込まれたとみて調べている