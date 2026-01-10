人気玩具「たまごっち」の体験型ショップ「たまごっち ふぁくとり〜！」（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿ハラカド）が、2025年11月22日にオープンしました。12月1日以降は、一部日時を除いてフリー入場となります。平成一桁生まれの筆者は11月25日（事前抽選の対象日）に足を運びました。その魅力をレポートします。カスタマイズで自分好みの商品に「たまごっち ふぁくとり〜！」は"体験"をコンセプトとした店舗で、