にかほ市で冬の恒例イベント「んだっ鱈、にかほ市へ！」が今年も始まりました。このイベントは、2月の「掛魚まつり」にあわせて2010年から行われています。 特に今回は、クマの出没や物価の上昇などにより大きな影響を受けている地域の飲食業や宿泊業に活気を取り戻してもらい、冬の地域のにぎわい創出につなげようと開催されています。にかほ市内の飲食店や宿泊施設など21の店が参加していて、タラを使ったさまざまな特別メニ