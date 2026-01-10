ハイスペ男子総合研究所（運営：はんなり）は、全国の25〜49歳の既婚男女724名（男性360名、女性364名）を対象に「パートナーへの不満」に関する調査を実施しました（インターネット調査／2025年11月）。※同調査では、不満度を0（まったく不満がない）〜5（非常に不満）の5点満点中で評価■8割以上がパートナーへ不満。不満3点以上は約半数一般的に年度末の3月は離婚件数が多くなる傾向があるほか、年末年始は夫婦や家族で過ごす