「Seventeen」「ViVi」の専属モデルを経て、現在は「CLASSY．」を中心にモデルとして活躍するほか、情報番組のコメンテーターとしても存在感を放つ藤井サチ。そんな彼女が、1月28日に自身初となるフォト＆スタイルブックを発売する。「もう行きたくないな、と思うくらいピラティスに通いました（笑）。最初で最後になるかもしれない一冊だからこそ、できる限り最高のものを皆さんにお届けしたくて、準備には本気で向き合いました。