「とにかく毎日必死で、気づいたら一日が終わっているみたいな感じでした」2025年2月、6期生として乃木坂46に加入した愛宕心響。「じつは、高校1年生のときに5期生オーディションがあったんですけど、勇気がなくて応募できなかったんです。だから、6期生オーディションがあると知ったとき、絶対に受けようと。だけど、春と夏に分けて開催された最初の回にも決心できなくて……。すごく後悔したので、最後のチャンスだと思って、