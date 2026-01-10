基俊介（IMP.）・佐々木美玲・落合モトキがトリプル主演を務める『ぴーすおぶせーふ』の2026年 ドラマ放送・舞台化が決定！コロナ禍で上演されたにもかかわらず“17公演即完売”を記録し、立ち見券も全日完売。千秋楽には当日立ち見券を求め100名以上が並び、高い支持を集めたドラマ＆舞台連動企画『ぴーすおぶけーき』。そのキャストとスタッフ陣が再集結し、《ドラマ＆舞台》連動企画の完全新作ストーリーの制作が決定した。シリ