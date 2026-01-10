10日（土）、東京体育館で第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の男子準決勝が行われた。 第1試合は、国民スポーツ大会3位の雄物川（秋田）と準々決勝で優勝候補の鎮西（熊本）を下した東山（京都）が対戦。東山がエースの岩田怜緯を中心に多彩な攻撃を見せ、雄物川を寄せ付けずにストレート勝利で優勝を果たした2020年大会以来6年ぶりに決勝へと駒を進めた。