おととい（8日）、群馬県太田市で26歳の男性を殺害したとしてベトナム国籍の男が現行犯逮捕された事件。当時、現場の住宅には男の親族とみられる人物など、複数人がいたことがわかりました。きょう（10日）、殺人の疑いで送検されたベトナム国籍のチャン・グエン・フック・ダット容疑者（24）は、おととい、太田市牛沢町の住宅の駐車場で、群馬県伊勢崎市に住む太田輝さん（26）の首など複数か所を刃物で刺し、殺害した疑いがもた