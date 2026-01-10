１月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ZEROBASEONEのソン・ハンビンとジャン・ハオがスペシャルなステージを披露した。【映像】BoAの楽曲を披露するハオビンコンビ（1時間45分頃〜）ZEROBASEONEは、サバイバルオーディション番組『BOYS PLANET』から誕生した9人組ボーイズグループ。ハンビンはパフォーマンスやビジュアルはもちろん、『ワールド·オブ·ストリート·ウーマン