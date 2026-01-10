女子プロレス「スターダム」の鹿島沙希（３２）が１０日の東京・後楽園ホール大会で、４月２６日の横浜アリーナ大会で現役を引退することを表明した。この日第３試合で鹿島は朱里、八神蘭奈、虎龍清花と組み、飯田沙耶＆向後桃＆アレックス・ウィンザー＆オリンピアと激突。飯田に飯田橋で丸め込まれて３カウントを献上した鹿島は、リング上でマイクを握ると「疲れたな…ちょっともう体力もあれなので４月の横アリで引退します