第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝（ＭＵＦＧ国立）が１０日に開催され、第２試合で鹿島学園（茨城）が１―０で流通経大柏（千葉）に勝利し、同校初の決勝進出を決めた。鹿島学園が優勝に王手をかけたことで、サッカー界で前人未踏の偉業が現実のものになろうとしている。今季はプロサッカーリーグのＪ１で鹿島、Ｊ２で水戸が優勝と茨城県勢がアベックＶを達成。さらに大学サッカーでは、筑波大が関東大学リーグ１部と