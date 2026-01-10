伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」は１０日、準々決勝戦が行われた。長田稚也（２５＝飯塚）は１１Ｒで黒川京介のカマシには屈したが、着実に攻め上げ２着。１、２、２着のオール２連対で準決勝戦に進んだ。「時計（上がりタイム３・３６２秒）も出ているし、いい。エンジンからか、タイヤのグリップ感がもう少しの感じがするけど、進んでくれる。しっかり合わせられれば、もっとタイヤがかかってくれると思う」と調