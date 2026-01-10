2019年に創設された少年少女野球チーム「フリースタイルスポーツクラブ」（神奈川県綾瀬市）。週１回、日曜日の午後から４時間「緩く、楽しく」活動し、現在は29人の子ども達が集まっている。令和の時代に子どもが集まるチームは、どんなチーム運営をしているのだろうか？チーム創設者であり元高校野球監督でもある代表の五十公野大輔さんと、チームをサポートする奥様の紗知子さんにお話を伺った。＜親の都合で野球ができない子