女優で連続テレビ小説「ばけばけ」（平日午前８時・総合）に野津サワ役で出演している円井わんが１０日、大阪・ミナミ界隈にて、華やかな駕（かご）などが町なかを練り歩く、今宮戎神社「十日戎」の「宝恵駕（ほえかご）行列」に参加した。元禄（げんろく）期、南地の芸妓（げいこ）が大阪・船場の旦那衆の代わりに今宮戎神社に参拝したことから始まった十日戎を彩る行事だ。この日は「宝恵駕」に福娘やお笑いコンビ「オール阪