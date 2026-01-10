猫が本当に望んでいるのは「安心できる毎日」 結論から言うと、猫が飼い主に願っているのは特別なごちそうや高価なおもちゃではありません。 いちばん大切なのは、毎日を安心して過ごせることです。猫は環境の変化に敏感な動物で、ちょっとした音や匂いの違いでも不安になります。 落ち着ける空間と予測できる生活リズムが、心の安定につながり、飼い主さんとの信頼関係を築きやすくなります。 猫が安心できるような環