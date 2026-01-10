タレント・鈴木奈々が10日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとのたこ焼きパーティーの様子を伝えた。 【写真】真剣な表情できあがっていく「飲めるたこ焼き」 「安藤なつさんともえあずちゃんとタコパしたよーなつさんが作ってくれたたこ焼きが美味すぎて3人で250個くらい食べたよーもっと食べたかも！」と楽しい時間を過ごしたことを報告し、おいしそうなたこ焼きを真剣な表情で焼