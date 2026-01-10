乃木坂46の池田瑛紗（てれさ＝23）が7日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。同誌初登場ながら表紙と巻頭グラビアを飾った。 【写真】てれぱんと巡る銭湯デート表情にドキドキしちゃう！ 池田は2022年に乃木坂46の5期生オーディションに合格し、メンバー入り。2023年には、難関大学として知られる東京藝術大学へ2浪の末に合格したことを発表している。愛称は「てれぱん」。 同号では乃