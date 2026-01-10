「チームに早くフィットするであろう選手」補強方針に言及川崎フロンターレは1月10日、川崎市内で新体制発表会見を行った。竹内弘明強化本部長は「ACLEの出場権を獲得することが最大の目標」と明治安田J1百年構想リーグの優勝を誓ったうえで、今季の補強方針の意図について言及した。長谷部茂利監督就任1年目となった昨季は、AFCチャンピオンズリーグエリートで準優勝したが、J1リーグは8位に終わった。クラブ創立30周年を迎え