IMP.基俊介、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務めるドラマ＆舞台連動企画『ぴーすおぶせーふ』のシリーズ第2弾が始動。ドラマが日本テレビにて3月10日25時9分（以降、毎週火曜24時59分放送）よりスタート、舞台が同年6月に東京と大阪で上演される。併せて3人の役ビジュアル＆コメントが到着した。【写真】佐々木美玲が演じる灰原さん、落合モトキが演じる白間宮くんの役ビジュアルコロナ禍で上演されたにもかかわらず