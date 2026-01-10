楽天に加入した前田健太投手が１０日、沖縄県内で自主トレを公開した。キャッチボールやダッシュなどで調整。１１年ぶりに日本球界に復帰した経験豊富な右腕は「新しいチーム、そして日本で久しぶりにプレーするということで気持ちも高ぶってますし、いつもより新鮮な気持ちでこの自主トレを迎えることができているので、とてもわくわくしながら練習してます」と心境を口にした。同じ８８年世代で前ロッテの沢村が９日に現役引