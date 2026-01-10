巨人・井上温大投手が１０日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、７年目の目標に「２ケタ勝利」と「規定投球回」を掲げた。練習中には同学年のドラ１・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝と初対面。２人はともに０１年度世代の左投手で「（最初は）僕も敬語で話して、同い年って確認して、タメ口というか普通にしゃべりました」と笑顔であいさつを交わした。２４年に８勝を挙げるも昨季４勝８敗。悔しさを糧に今オフは大粒の汗を流