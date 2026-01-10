和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」は2日目を終えた。やっぱり強い。二次予選11R。脇本雄太（36＝福井）が2着に大差をつける11秒0の強烈な捲りで圧勝してみせた。これが26年初白星。「脚の状態より肘の感覚ですね。痛いのは痛い」もちろん、状態は100％には程遠い。それでも準決で最強の脚を見せつけるか。