◇全国高校サッカー選手権準決勝神村学園1（PK9―8）1尚志（2026年1月10日MUFG国立）神村学園（鹿児島）は1―1から突入した尚志（福島）とのPK戦を9―8で制し、創部初の決勝に駒を進めた。鹿児島県勢の決勝進出は08年度の鹿児島城西以来17年ぶり。優勝は04年度の鹿児島実を最後に遠ざかっている。鹿児島実OBで95年度の優勝メンバーだった有村圭一郎監督のモットーは「強い鹿児島を取り戻す」。郷土の誇りを胸に戦う神村